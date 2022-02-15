2022/02/15 | 22:00 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حشود الزائرين تحيي في النجف مولد الإمام علي الحلبوسي : ولادة سيد البلغاء محطة لإستذكار دروس الإنسانية النجف – سعدون الجابري احيت حشود الزائرين من مختلفِ المحافظاتِ امس ، ذكرى ولادة أمير المؤمنين الامام علي بن ابي طالب عليه السلام في المرقد العلوي بمحافظة النجفِ الأشرف، وسط أجواء بهيجة، كما احتفل المسلمون في الدول العربية […]

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