2022/02/15 | 22:00 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ترشيح ريبر أحمد خالد للمنصب يحظى بقبول أطراف سياسية الناجي من إبادة الأنفال يدخل معترك المنافسة على رئاسة العراق اربيل – فريد حسن حظى ترشيح وزير الداخلية في حكومة اقليم كردستان ريبر احمد خالد الى رئاسة الجمهورية من قبل الحزب الديمقراطي الكردستاني، بقبول وتأييد اطراف سياسية واسعة. والمرشح الجديد شخصية نضالية عريقة في حزبه، يجيد […]

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