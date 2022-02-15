تقتل أعداءها وتأكل لحومهم.. عصابة تثير الرعب في المكسيك

2022/02/15 | 22:05 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ مشاهد مخيفة شهدتها المكسيك مع انتشار مقاطع فيديو لأفراد عصابة وهم يقتلون خصومهمثم يأكلون قلوبهم، ضمن طقوس تفرضها العصابة على الراغبين بالانضمام إليها.والشهر الماضي، صورت عصابة تدعى “جاليسكو نيو جينيريشن” عضوا فيها وهو يأكل قلب أحدالمنافسين، مباشرة بعد انتزاعه من صدره عقب قتله، في ولاية زاكاتيكاس.وأصبحت العصابة واحدة من أكثر العصابات […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص تقتل أعداءها وتأكل لحومهم..



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