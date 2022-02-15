2022/02/15 | 22:05 - المصدر: قناة السومرية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 9ICXtIdBwsU

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. بعد ان تعهد بالقصاص من القاتل قائد شرطة ديالى اللواء عباس محمد يثمن دور القضاء العراقي في المحافظة) نشر أولاً على موقع (قناة السومرية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. بعد ان تعهد بالقصاص من القاتل قائد شرطة ديالى اللواء عباس محمد يثمن دور القضاء العراقي في المحافظة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة السومرية).