2022/02/15 | 22:05 - المصدر: قناة الرشيد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: IDXl8sQ2-kc

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. إفتتاح مؤتمر ومعرض العراق نحو التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي ITEX بمشاركة دولية ومحلية) نشر أولاً على موقع (قناة الرشيد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. إفتتاح مؤتمر ومعرض العراق نحو التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي ITEX بمشاركة دولية ومحلية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الرشيد).