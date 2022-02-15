الإعلام الأمني: قتل عنصرين من داعش بضربة جوية في جبال حمرين

2022/02/15 | 22:06 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واعأعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم الثلاثاء، قتل عنصرين من عصابات داعش الارهابية بضربة جوية في جبال حمرين.وذكرت الخلية، في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "جمع المعلومات المستمر وتقاطعها خلال أداء العمليات الاستباقية، كانت له نتائج إيجابية عالية في مختلف قواطع المسؤولية، حيث تمكنت المديرية العامة للاستخبارات والامن، بالتعاون مع خلية الاستهداف التابعة لقيادة العمليات المشتركة من رصد وكر للإرهابيين في سلسلة جبال حمرين ضمن قاطع قيادة عمليات صلاح الدين".وأضاف البيان: "وعملت على تزويد هذه المعلومات الى صقور الجو التي ترجمتها على شكل ضربة موجعة بواسطة طائرات F_16 العراقية، أسفرت عن قتل عنصرين من عصابات داعش الارهابية كانا داخل هذا الوكر".وأكد، أن "جهود قطعاتنا الأمنية متواصلة في دك أوكار الإرهابيين وملاحقة عناصره المنهزمة، وستكون لنا عمليات لاحقة".

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