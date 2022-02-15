"تسوية مالية" تنهي قضية الاعتداء الجنسي ضد الأمير أندرو

2022/02/15 | 22:06 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توصّل الأمير أندرو، والجهة المدّعية، إلى تسوية مالية لقضية الاعتداء الجنسي، التي رفعتها ضده فرجينيا جوفري وفق ما بيّنت الثلاثاء وثيقة قضائية، لم تشر إلى قيمة الاتفاق المبرم.

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