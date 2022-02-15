ذكريات الصبا..اعتداءات و آراء .8. - مهند البراك

#مهند_البراك نقلنا الوالد بالسرعة الى المستشفى الجمهوري، و نفذنا من الباب الرئيسي المحروس بكثافة آنذاك، بسيارة د.
عبد الامير بعد ان عرض للحرس هويته الطبية كطبيب و بعد ان تأكّدوا بأن هناك مصاب في الحوض الخلفي للسيارة كان يسند رأسه على ساقي .
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اتصل د.السكافي برئيس الاطباء المناوب طالباً الحديث مع الاستاذ الجراح د.
خالد ناجي و تم الإتصال، و جاء د.
خالد ناجي الذي كان ينام في المستشفى احياناً رغم كونه رئيس الا ......
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