ذكريات الصبا..اعتداءات و آراء .8. - مهند البراك

2022/02/15 | 22:10 - المصدر: الحوار المتمدن

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#مهند_البراك نقلنا الوالد بالسرعة الى المستشفى الجمهوري، و نفذنا من الباب الرئيسي المحروس بكثافة آنذاك، بسيارة د.



عبد الامير بعد ان عرض للحرس هويته الطبية كطبيب و بعد ان تأكّدوا بأن هناك مصاب في الحوض الخلفي للسيارة كان يسند رأسه على ساقي .



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اتصل د.السكافي برئيس الاطباء المناوب طالباً الحديث مع الاستاذ الجراح د.



خالد ناجي و تم الإتصال، و جاء د.



خالد ناجي الذي كان ينام في المستشفى احياناً رغم كونه رئيس الا ......





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