2022/02/15 | 22:10 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لقد قطعنا عهدًا مع الله وقائدنا وشعبنا العزيز بالمضي في طريق الاصلاح.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وضع اللمسات الأخيرة لتشكيل اللجان النيابية) نشر أولاً على موقع (وكالة النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وضع اللمسات الأخيرة لتشكيل اللجان النيابية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة النبأ).