هيئة حماية البيانات الأوروبية تدعو الى حظر “بيغاسوس” الصهيوني

2022/02/15 | 22:12 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة… دعت هيئة حماية البيانات في الاتحاد الأوروبي لحظر برنامج “بيغاسوس” التجسسي الذي طورته مجموعة “إن أس أو” الصهيونية.وقالت الهيئة إن “حظر تطوير ونشر برامج التجسس التي لها قدرات “بيغاسوس” في الاتحاد الأوروبي سيكون الخيار الأكثر فعالية لحماية حقوقنا وحرياتنا الأساسية”.وأضافت: “في قلب النقاش حول أدوات مثل “بيغاسوس”، لا ينبغي أن يكون […]

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