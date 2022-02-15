الشرطة يتخطى زاخو في السلوي الممتاز

2022/02/15 | 22:14 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ نجح نادي الشرطة في تحقيق الفوز على نظيره زاخو بنتيجة (79-66) ضمن منافسات الدوري الممتاز بكرة السلة.واقيمت المواجهة على قاعة الشعب في بغداد، حيث انتهت الفترة الاولى شهدت تعادل الفريقين بنتيجة (21-21) وكذلك الفترة الثانية شهدت تعادل الفريقين مجدداً بنتيجة (33-33).الا ان نادي الشرطة عاد في الفترة الثالثة بقوة ليحسمها لصالحه […]

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