بقصف لطائرات F16 العراقية.. مقتل عنصرين من داعش في سلسلة حمرين

2022/02/15 | 22:17 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أعلنت خلية الإعلام الأمني، الثلاثاء، عن مقتل عنصرين من داعش خلال استهداف وكر للتنظيم بواسطة طائرات F_16 العراقية في سلسلة حمرين.وذكر بيان للخلية، تلقى “النور نيوز” نسخة منه، أن “جمع المعلومات المستمرة وتقاطعهاخلال أداء العمليات الاستباقية، كانت له نتائج إيجابية عالية في مختلف قواطع المسؤولية، حيث تمكنت المديرية العامة للاستخبارات والامن، …

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مقتل عنصرين من داعش في سلسلة حمرين أولاً على النور نيوز.

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