2022/02/15 | 22:22 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ أعلنت بورصة لندن تراجع أسعار العقود الآجلة للغاز في أوروبا لشهر مارس إلى أدنى من 800 دولار للألف متر مكعبة، بعد أن قفزت فوق الـ1000 دولار أمس.وأشارت إلى أن “تكلفة العقود الآجلة انخفضت على موقع (ICE Futures) مؤقتا إلى 798.7 دولار، وهو ما يقل بنسبة 16% عن سعر التسوية في اليوم السابق 943.7 […]

ظهرت المقالة هبوط أسعار الغاز في أوروبا إلى أدنى من 800 دولار أولاً على الايام نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (هبوط أسعار الغاز في أوروبا إلى أدنى من 800 دولار) نشر أولاً على موقع (الايام نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (هبوط أسعار الغاز في أوروبا إلى أدنى من 800 دولار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الايام نيوز).