2022/02/15 | 22:25 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة… يفضل كثير من الناس النوم مع تشغيل التلفزيون، ووفقاً لأحد استطلاعات الرأي يشاهد حوالي 60٪ من الأمريكيين التلفاز قبل ساعة من النوم، لكن هذه العادة السيئة قد يكون لها تأثير سلبي على صحتك ونومك، فى هذا التقرير نتعرف على أضرار النوم أثناء مشاهدة التلفزيون، بحسب موقع “lifehacker وأكبر مشكلتين تتعلقان بالنوم أمام التلفزيون […]

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