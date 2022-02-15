2022/02/15 | 22:26 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن بلاده لا تريد اندلاع في أوروبا، بينما أشار إلى أن ردود الولايات المتحدة ودول حلف الناتو "لا تفي بالمتطلبات الروسية الأساسية" الأمنية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الرئيس الروسي: لا نريد حربًا في أوروبا.. وردود واشنطن والناتو لا تفي بمتطلباتنا) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الرئيس الروسي: لا نريد حربًا في أوروبا.. وردود واشنطن والناتو لا تفي بمتطلباتنا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).