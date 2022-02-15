2022/02/15 | 22:26 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ متابعة أعلنت منظمة الصحة العالمية، اليوم الثلاثاء، السعي لرفع مستوى التلقيح بالعراق إلى 75% منتصف العام الحالي، وفيما أشارت الى أن العراق قد تجاوز الموجة الرابعة، أكدت بدء العمل على اعادة بناء نظم المعلومات الصحية.وقال ممثل المنظمة العالمية في العراق أحمد زوتين في مقابلة مع الوكالة الرسمية، إن “منظمة الصحة العالمية تعمل …

ظهرت المقالة خروج العراق من الموجة الرابعة للفيروس الوبائي أولاً على النور نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (خروج العراق من الموجة الرابعة للفيروس الوبائي) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (خروج العراق من الموجة الرابعة للفيروس الوبائي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النور نيوز).