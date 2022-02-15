واشنطن لموسكو: نريد وقف تصعيد يمكن التحقق منه

2022/02/15 | 22:34 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ رغم بدء انسحاب قوات روسية من المنطقة القريبة منالحدود مع أوكرانيا، لا تزال الشكوك تساور الولايات المتحدة بشأناحتمال شن هجمات عسكرية على كييف.وقالت وزارة الخارجية الأميركية، اليوم الثلاثاء، إن وزير الخارجية أنتوني بلينكن أبلغ نظيره الروسي سيرغي لافروف، أن الولايات المتحدة لديها مخاوف مستمرة بخصوص قدرة روسيا على غزو أوكرانيا.وأضاف بلينكن […]

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