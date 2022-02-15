اصابات كورونا في الاردن تتخطى 1.5 مليون إصابة

2022/02/15 | 22:38 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة… تخطت إصابات فيروس كورونا المستجد في الأردن حاجز الـ1.5 مليون حالة، بتسجيل 18477 إصابة جديدة بالفيروس اليوم.وبحسب الإيجاز اليومي لوزارة الصحة، فقد سجلت المملكة في الساعات الـ24 الماضية 22 وفاة و18477 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 13554 وفاة و1508950 إصابة، فيما نسبة الفحوصات الإيجابية 26.68%.وأظهر الموجز أن عدد […]

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