2022/02/15 | 22:40 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مسعود بارزاني يعلق على قرار المحكمة الاتحادية: يهدف إلى معاداة اقليم كردستان هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع ايرث نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2022/02/15 | 22:40.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مسعود بارزاني يعلق على قرار المحكمة الاتحادية: يهدف إلى معاداة اقليم كردستان) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مسعود بارزاني يعلق على قرار المحكمة الاتحادية: يهدف إلى معاداة اقليم كردستان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).