2022/02/15 | 22:40 - المصدر: قناة السومرية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: uj43792uUpc

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. حالة مرضية نادرة للطفلة أميرة من أمام مرقد العلوية الطاهرة السيدة شريفة #العراق #رحال #shorts) نشر أولاً على موقع (قناة السومرية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. حالة مرضية نادرة للطفلة أميرة من أمام مرقد العلوية الطاهرة السيدة شريفة #العراق #رحال #shorts) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة السومرية).