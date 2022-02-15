2022/02/15 | 22:40 - المصدر: قناة الفلوجة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: BDHybL0AhrM

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. حيدر الموسوي: قرار المحكمة الاتحادية بشأن نفط الإقليم بحاجة غلى تطبيق) نشر أولاً على موقع (قناة الفلوجة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. حيدر الموسوي: قرار المحكمة الاتحادية بشأن نفط الإقليم بحاجة غلى تطبيق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الفلوجة).