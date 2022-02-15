الفصل السادس: 1914: كوارث الحرب - جودي كوكس

2022/02/15 | 22:45 - المصدر: الحوار المتمدن

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#جودي_كوكس الفصل السادس من كتاب ثورة النساء: روسيا 1905-1917أدى اندلاع الحرب العالمية الأولى إلى انتشار موجة من القومية في كل أنحاء أوروبا.



وكان العديد من الأحزاب الاشتراكية من الأممية الثانية الماركسية التي ادعت في السابق أنها تعارض الحرب بكل الوسائل.



ولكن بمواجهة الحرب الحقيقية، انتهى الأمر بها إلى دعم المجهود الحربي والطبقات الحاكمة وقدمت تبريرات تدعي اليسارية لهذا الموقف المتراجع.



أما الثوار ......





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