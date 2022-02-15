سلافوى جيجيك: تسعُ نكاتٍ - وليام العوطة

2022/02/15 | 22:45 - المصدر: الحوار المتمدن

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#وليام_العوطة سلافوي جيجيك : تسعُ نكاتٍترجمة: وليم العوطةالمصدر: ‏http://www.critical-theory.com/the-10-best-zizek-jokes-to-get-you-through-finals/‎مقدمة المترجمتحيلُ علاقة الفلسفة بالنكتة (والمزحةِ، والسخرية و الضحك..الخ) إلى ما يبدو، بالظاهرِ، تناقضًا أو ‏إست ......





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