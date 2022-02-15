فصة المسيح الضال - عباس علي العلي

2022/02/15 | 22:45 - المصدر: الحوار المتمدن

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#عباس_علي_العلي مثل مسيح ضاليحمل ريه على خشبة الخلوديدور في الأماكنيركب كل غيمة تأت من عمق البعديطارد فيها زمن قادمالمسيح الضال ليس عارياولا حافياولا تتورم قدماه من طول المسيرمسيحنا الضالمثل تفاح الجنةمورد الخدينكحمل سمينيغتسل كل صباح بحليب الياسمينوعند الظهيرة حين تنتصف الشمس في كبد السماءيسبح في عصير الغاردينياأما قبل النومفيغرق في سمن وعسلالكا ......





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