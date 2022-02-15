مسعود بارزاني يصدر بياناً بعد قرار المحكمة الاتحادية بشأن نفط كردستان

2022/02/15 | 22:49 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عاجل إن قرار المحكمة الاتحادية العليا حول نفط وغاز إقليم كوردستان قرار سياسي بحت، بالضد من الدستور العراقي الفيدرالي والهدف منه معاداة اقليم كوردستان والنظام الفيدرالي في العراق.نحن نأمل بان تتمكن حكومتا العراق وإقليم كوردستان التغلب على العوائق، والاتفاق على ملف النفط والغاز.ومع هذا نعلن للجميع بأن إقليم كوردستان سيدافع بكل ما …

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