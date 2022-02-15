2022/02/15 | 22:49 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ متابعة لقي مقيم عراقي الجنسية مطلوب في عدة قضايا في الكويت، مصرعه، عقب إلقاء نفسه من أعلى عمارة في منطقة السالمية في محافظة حولي، أثناء محاولة ضبطه من قبل الأجهزة الأمنية، عقب دهسه وكيلا أول ضابطا في التنفيذ الجنائي.وكشفت وزارة الداخلية في بيان رسمي عن تفاصيل حادثة دهس الضابط من قبل المقيم، …

ظهرت المقالة الكويت..



مصرع عراقي مطلوب ألقى نفسه من عمارة أثناء محاولة ضبطه أولاً على النور نيوز.

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