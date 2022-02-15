2022/02/15 | 22:50 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: X29mP92DXFE

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. المـ،ـخدرات تنتشر بشكل مخيف بين الشباب العراقي) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. المـ،ـخدرات تنتشر بشكل مخيف بين الشباب العراقي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).