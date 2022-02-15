أول تعليق من مسعود بارزاني بعد قرار المحكمة الاتحادية بشأن قرار النفط والغاز

2022/02/15 | 22:53 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم

عاجل / بيانقرار المحكمة الاتحادية العليا العراقية بشأن النفط والغاز في إقليم كردستان هو قرار سياسي تمامالمدة يتعارض مع الدستور الاتحادي العراقي، ويهدف إلى معاداة إقليم كردستان ويتناقض مع النظام الاتحادي العراقي.



ونأمل أن تتمكن كل من الحكومة العراقية وحكومة إقليم كردستان من التوصل إلى اتفاق بشأن قضايا النفط والغاز.



ومع ذلك، نعلن لجميع الأطراف أن إقليم كردستان يدافع عن حقوقه الدستورية بكل قوته.



مسعود بارزاني15 فبراير/شباط 2021

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