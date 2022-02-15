شفاء أصغر طفلة في العراق من الجائحة

2022/02/15 | 22:53 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بابل

تماثلت طفلة عمرها شهر من كوفيد19، اليوم الثلاثاء، في مستشفى بابل التعليمي للنسائية والأطفال الى ردهة البراعم الردهة الوبائية.

وقال الدكتور عدنان حنظل أخصائي أطفال، لوكالة (بغداد اليوم)، ان "طفلة عمرها شهر أصيبت بفايروس كورونا في مستشفى بابل التعليمي للنسائية والأطفال الى ردهة البراعم (الردهة الوبائية)".

واضاف، أن "الطفلة تعاني من إصابة مؤكدة بفايروس كورونا وكانت الاعراض ضيق تنفس شديد مع ازرقاق مستمر ونسبة الأوكسجين بالدم ٨٠٪ مع الأوكسجين".

واوضح "تم وضع المريضة على جهاز CPAP لمدة عشرة أيام وبجهود الكادر الطبي والتمريضي ابطال الصد الأول في ردهة البراعم (الوبائية) تحسنت حالة المريضة وتماثلة للشفاء التام وخرجة من المستشفى وهي بصحة جيدة".

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