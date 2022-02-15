2022/02/15 | 22:57 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد… تغلب فريق القوة الجوية على ضيفه سامراء بهدفين دون رد، مساء اليوم الثلاثاء.واقيمت المباراة على ملعب الشعب في إطار مواجهات الجولة 21 من الدوري الممتاز بكرة القدم.وتناوب على تسجيل ثنائية الصقور كل من صفاء هادي في الدقيقة 56 ومهدي بوكاسي في الدقيقة 59.من عمر اللقاء.واستقر القوة الجوية في المركز […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القوة الجوية يعبر عقبة سامراء بثنائية في دوري الكرة الممتاز) نشر أولاً على موقع (وكالة المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (القوة الجوية يعبر عقبة سامراء بثنائية في دوري الكرة الممتاز) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة المعلومة).