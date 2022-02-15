2022/02/15 | 22:58 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ قال المتنبئ الجوي، صادق عطية، اليوم الثلاثاء، ان الطقس سيكون مستقرا خلال اليومين المقبلين، فيما اعلن عن وجود حالة جوية ممطرة الاسبوع المقبل.وكتب العطية في منشور على الفيسبوك، تابعته وكالة ايرث نيوز: “تستمر درجات الحرارة فوق معدلاتها مابين انخفاض طفيف وارتفاع ، وأجواء مستقرة مشمسة يومي الاربعاء والخميس”.واضاف “تتكاثر السحب يوم […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص اجواء مستقرة اليومين المقبلين..



وحالة جوية ممطرة الاسبوع المقبل first appeared on ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اجواء مستقرة اليومين المقبلين.. وحالة جوية ممطرة الاسبوع المقبل) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اجواء مستقرة اليومين المقبلين.. وحالة جوية ممطرة الاسبوع المقبل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).