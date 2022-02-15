داعية الى الالتزام.. المرور تواصل حملاتها لرصد المخالفات

2022/02/15 | 23:07 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اكدت مديرية المرور العامة، اليوم الثلاثاء، استمرار حملات مفارزها لرصد المخالفات المرورية، فيما دعت سائقي المركبات الى الالتزام.وذكر بيان للمديرية ورد لوكالة ايرث نيوز، انه “تنفيذاً لتوجيهات مدير المرور العام اللواء الحقوقي طارق اسماعيل الربيعي، تواصل مفارز مديرية المرور حملاتها في عموم محافظات العراق لرصد المخالفات المرورية (عدم وضع غطاء الحمولة، عدم […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص داعية الى الالتزام..



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