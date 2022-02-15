الثقافة تفتتح معرضا للرسم لفنان عراقي مغترب

2022/02/15 | 23:08 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واع – فاطمة رحمةأفتتحت وزارة الثقافة والسياحة والاثار، معرضا للرسم لفنان عراقي مغترب على قاعة حوار ببغداد.وقال وكيل الوزارة عماد جاسم، لوكالة الانباء العراقية (واع)، أنه افتتح معرض "ذكريات بغدادية" للفنان العراقي المغترب في كندا إياد الموسوي، مبديا سعادته بعودة المغتربين الى المعارض النوعية التي تحتضنها قاعة حوار.وأضاف: أن "الفنان اياد الموسوي أتقن رسم ذكريات الطفولة في بغداد التي لم تفارق مخيلته."من جهته، قال الفنان طه وهيب: ان "تكوينات اللوحة، في المعرض مرتبطة بشغف الموسوي الذي يشده الى المكان، حيث قباب ومآذن وبيوت عتيقة ودرابين إحتضنت تمرد الطفولة وشقاوتها"، مؤكدا: "تأثر الفنان الموسوي بمدارس الفن العراقي لذلك حملت لوحاته بوحا لونياً ساحر الإيحاءات".من جانبه ذكر مدير قاعة حوار قاسم سبتي، ان "لوحات المعرض تشاكس الحاضر وتنتفض على الفن المعتاد، لصالح المستقبل والمجيء بفن إستثنائي غير معتاد"، لافتاً الى ان "تضاده مع المألوف، دليل تمرد الطفولة على كل شيء، بترافة مرهفة؛ لذلك مزجت اللوحات بين الخيال واللحظة الراهنة، بشقيها الغربة والحنين الى الوطن والحضور في العراق، ميدانياً".

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