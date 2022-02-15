هل لا نزال حقا بحاجة إلى ارتداء الكمامات؟

2022/02/15 | 23:08 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ظلت التوصيات بارتداء الكمامات مستمرة لفترة طويلة بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد ومتحوراته، ومع زيادة عدد المطعمين وانحسار الإصابات بمتحور "أوميكرون"، تغيرت استراتيجيات بعض الدول في التعامل مع الأزمة وأصبح هناك اتجاها للاستغناء عن ارتداء الكمامات، مثلما حدث في عدد من الولايات الأميركية

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