طرح ميزة جديدة من إنستاجرام … تعرف عليها

2022/02/15 | 23:10 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة… تقدم منصة إنستاجرام طريقة جديدة للناس للتفاعل مع القصص عبر طرح ميزة Private Story Like، التي تتيح لك الإعجاب بقصة لشخص ما دون إرسال رسالة مباشرة إليه.وكان يظهر في السابق أي رد أرسلته إلى شخص ما حول قصة – سواء كان رمزًا تعبيريًا أو رسالة كاملة – كرد في صندوق الوارد الخاص […]

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