2022/02/15 | 23:10 - المصدر: قناة الشرقية
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. كيف توفي الفنان علي فرحان وهو ما زال على قيد الحياة ؟ | قيل و قال) نشر أولاً على موقع (قناة الشرقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: ehf7lpbPys8
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. كيف توفي الفنان علي فرحان وهو ما زال على قيد الحياة ؟ | قيل و قال) نشر أولاً على موقع (قناة الشرقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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