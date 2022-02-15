2022/02/15 | 23:18 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اعلنت الاستخبارات العسكرية، اليوم الثلاثاء، القاء القبض على ارهابيين اثنين في سامراء وجنوب الموصل.وذكر بيان لخلية الاعلام الامني، تلقته وكالة ايرث نيوز، انه “بعمليات نوعية نفذت وفقاً لمعلومات استخبارية دقيقة لقسم استخبارات قيادة عمليات سامراء ، وشعبة استخبارات الفرقة 16، وبالتنسيق مع لواء مغاوير القيادة، وفوج مغاوير الفرقة، اسفرت عن القاء القبض […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص القبض على ارهابيين اثنين في سامراء وجنوب الموصل first appeared on ايرث نيوز.

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