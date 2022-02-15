تركيا تسجل حصيلة وفيات يومية بكورونا غير مسبوقة منذ أشهر

2022/02/15 | 23:23 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أعلنت وزارة الصحة التركية، الثلاثاء، رصد 94730 إصابة جديدة بقيروس كورونا وتسجيل 309 وفيات خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، في أعلى عدد يومي منذ أكثر من تسعة أشهر.

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وحصيلة الوفيات المسجلة اليوم هي الأعلى منذ الخامس من مايو أيار عندما بلغت 356.

وحث وزير الصحة فخر الدين قوجة المواطنين المسنين وذوي الأمراض المزمنة على توخي المزيد من الحذر بعد هذه البيانات.

وقال قوجة في تدوينة على تويتر "حقيقة أن العدوى بسبب أوميكرون أخف بشكل عام لا تعني أن كل شيء آخر يسير على ما يرام.



دعونا أولا لا ننسى أن أرقام الوفيات مرتفعة".

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