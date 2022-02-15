مسلحون يخطفون صاحب صيرفة في بغداد

2022/02/15 | 23:24 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

اقدمت مجموعة مسلحة، اليوم الثلاثاء، على خطف صاحب صيرفة في بغداد.

وقال مصدر امني لوكالة (بغداد اليوم)، ان "المجموعة تستقل عجلتين، حيث قامت باعتراض عجلة مدنية بداخلها صاحب مكتب للصيرفة ضمن منطقة جميلة وتم خطفه تحت تهديد السلاح واقتياده الى جهة مجهولة".واوضح، ان "الجهات المعنية تتابع كاميرات المراقبة في محاولة للوصول الى المنفذين وتحرير المخطوف".

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