وزير خارجية البحرين: ولي العهد سيزور إسرائيل

2022/02/15 | 23:27 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال وزير الخارجية البحريني، عبد اللطيف الزياني، خلال مؤتمر صحفي الثلاثاء، إن ولي العهد البحريني سلمان بن حمد آل خليفة قبل دعوة من رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت لزيارة إسرائيل.

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