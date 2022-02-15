2022/02/15 | 23:29 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اعلنت خلية الاعلام الامني اليوم الثلاثاء، عن اعتقال اكثر من 50 مطلوبا في محافظة ميسان.وقالت الخلية في بيان تلقته “ايرث نيوز ” انه “إستمرارا لعملياتها في تعزيز الأمن والاستقرار وملاحقة المطلوبين والبحث عن الأسلحة غير المرخصة، تمكنت القطعات الامنية ضمن قيادة عمليات ميسان وخلال عملياتها الجارية في مناطق واحياء وقرى المحافظة، اليوم […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص القبض على اكثر من 50 مطلوبا بقضايا مختلفة في ميسان first appeared on ايرث نيوز.

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