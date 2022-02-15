مسلحون يختطفون صاحب مكتب صيرفة شرقي بغداد

2022/02/15 | 23:33 - المصدر: السومرية نيوز

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أفاد مصدر أمني، الثلاثاء، باختطاف صاحب مكتب صيرفة على يد مسلحين شرقي بغداد.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "مجموعة مسلحة مكونة من عجلتين اقدمت على اعتراض عجلة مدنية بداخلها صاحب مكتب للصيرفة ضمن منطقة جميلة".

وأضاف المصدر أنه "تم خطفه تحت تهديد السلاح واقتياده الى جهة مجهولة".

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