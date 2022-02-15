القبض على ٥٣ متهماً بقضايا مختلفة في ميسان

2022/02/15 | 23:39 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واعأعلنت خلية الاعلام الامني، القاء القبض على ٥٣ متهماً بقضايا مختلفة من بينهم ٦ متهمين بقضايا إرهابية، في محافظة ميسان.وذكرت الخلية في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أنه "استمرارا لعملياتها في تعزيز الأمن والاستقرار وملاحقة المطلوبين والبحث عن الأسلحة غير المرخصة، تمكنت القطعات الامنية ضمن قيادة عمليات ميسان وخلال عملياتها الجارية في مناطق واحياء وقرى المحافظة، اليوم الثلاثاء ، من القاء القبض على ٥٣ متهماً بقضايا مختلفة من بينهم ٦ متهمين بقضايا إرهابية".وتابعت: "كما ضبطت ٥٧ بندقية متنوعة و١١ مسدس، وضبطت كميات كبيرة من العتاد الخفيف والمتوسط ومخازن بنادق مختلفة، وضبطت أيضاً ١٧ مخالفة و١٤١ دراجة مختلفة مخالفة، فيما فرضت ٤٧٥ غرامة مرورية"، مؤكدة ان "هذه العمليات شملت العديد من واجبات الدهم والتعقب من قبل القوات الامنية المسنودة بجهد استخباري مكثف".وأشارت الى ان "هذه العملياتِ لاقت رضا واستحسان المواطنين الذين اشادوا بالجهود الكبيرة التي تبذلها القطعات الامنية لتأمين مناطق وأحياء هذه المحافظة".

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