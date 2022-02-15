"رفع الدعم".. السوريون يدفعون فواتير النظام

2022/02/15 | 23:39 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ما هو تأثير قرار رفع الدعم على حياة السوريين؟

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