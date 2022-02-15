الحَيّ والميِّت في البَحر الميِّت - سعود قبيلات

2022/02/15 | 23:55 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#سعود_قبيلات «كنَّا خمسةً نجلسُ في المقهى إلى طاولةٍ واحدةٍ ونتبادلُ حديثاً طويلاً وممتعاً.



غير أنَّ أحدَنا، وكان محورَ الجلسةِ طوالَ الوقتِ، غفا فجأة.



ظننَّا أنَّها استراحةٌ بين شوطين من الحديث؛ فرحنا نتسلَّى بالنَّظر إلى بعضِنا البعض، أو إلى الآخرين مِنْ حولِنا، أو إلى رفيقِنا النَّائمِ نفسِه.غير أنَّ نومتَه طالت أكثرَ ممَّا توقَّعنا؛ فرحنا نحاولُ إيقاظَه، ولكن مهما فعلنا لم ننجح.



فأصابنا اله ......





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