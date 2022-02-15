كتاب صُنِع في الجحيم(10) - ناصر بن رجب

2022/02/15 | 23:55 - المصدر: الحوار المتمدن

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#ناصر_بن_رجب محنة سبينوزا ونشأة العَصر العَلمانيالمعجزاتعندما عُيِّن يوهان هاينريش مولّر (Jahann Heinrich Müller) أستاذا للفلسفة الطّبيعيّة والرّياضيات في جامعة آلتدورف، عنوَن درسَه الإفتتاحي "المعجزات" (De Miraculis)؛ وعرَّف فيه المعجزة كما يلي:"[...] هي عمليّة مّا غير عاديّة [...] تُحدِث أثَراً يستحيل تفسير عِلَّته (ratio) بأيّ حال من الأحوال بواسطة القوانين العاديّة للطّبيعة، وهذ ......





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