رجل على - دراعه - - شريف حتاتة

2022/02/15 | 23:55 - المصدر: الحوار المتمدن

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#شريف_حتاتة رجل على " دراعه"--------------------------------- فى حياتى حدثت أشياء كثيرة لم أكن أتوقعها ..



ومن بينها أننى أصبحت مالكا لتسعة فدادين من الأرض الزراعية قرب ، " عزبة الكوادى " التابعة " لصالحجر" وبيتانا ريفيا فى " القضابة " وهما قريتان من قرى مركز " بسيون " بمحافظة الغريبة .



الأولى ترقد فوق آثار مدينة فرعونية ، كانت فى يوم ما إحدى عواصم الملك رمسيس الأول أو الثانى لا أذكر ..



أما ال ......





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