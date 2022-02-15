هجوم مسلح على منزل السيد علي الشريفي وطعن شقيقه في بغداد

2022/02/15 | 23:55 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

شنت مجموعة مسلحة، اليوم الثلاثاء، هجوما مسلحا على منزل السيد علي الشريفي في مدينة الصدر في بغداد.

وقال السيد الشريفي، في فيديو مصور، ان "المجموعة اقتحمت المنزل وطعنت اخي بالسكين، وقاموا باطلاق العيارات النارية".

التفاصيل في هذا الفيديو المصور:

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