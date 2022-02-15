بعد 44 عاما في السجن.. القضاء يلغي حكما على متهم بالاغتصاب

2022/02/15 | 23:56 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ بعد محاربته لمدة 44 عاماً لإلغاء إدانته بـ تهمة محاولة اغتصاب، نجح الأمريكي فينسينت سيمونز أخيرا وفقاً لمحاميه جوستين بونوس ومالكولم لارفاداين، في إبطال الحكم الصادر بحقه.وبحسب تقرير نشرته قناة «سي.إن.إن»، قال لارفاداين إن «سيمونز رجل حر، أطلق سراحه قبل ساعتين من سجن ولاية أنغولا»، مضيفاً أن «قاضيا أمر بمحاكمة جديدة […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بعد 44 عاما في السجن..



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