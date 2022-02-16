2022/02/16 | 00:00 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: xAyTw7YOdbg

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. منتظر كريم : المنسحبون من امتداد لم يسعوا وراء المصالح الشخصية وهم من المؤثرين والمؤسسين للحركة) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. منتظر كريم : المنسحبون من امتداد لم يسعوا وراء المصالح الشخصية وهم من المؤثرين والمؤسسين للحركة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).